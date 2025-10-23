Уряд виділив понад 700 мільйонів гривень на ремонт доріг: які регіони отримають гроші

В Україні спрямують додаткові кошти на відновлення автошляхів у прифронтових регіонах. Зокрема, понад 700 млн гривень отримає Сумська, Харківська та Полтавська області.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко та Міністерство розвитку громад і територій України.
Як пояснила Свириденко, кошти підуть на ремонт важливих логістичних маршрутів, якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі та здійснюється евакуація людей.
"Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо, як працює бізнес попри постійні обстріли. Люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах", - наголосила прем’єрка.
За інформацією Мінрегіону, уряд підтримав ініціативу про перерозподіл коштів для ремонту доріг:
Ці кошти виділяються зі спеціального фонду держбюджету, залишки якого не були використані у 2024 році.
Нагадаємо, Комісія з компенсації збитків Україні від російської агресії може почати роботу до кінця 2025 року. Наразі тривають консультації між країнами-членами Ради Європи щодо створення органу. У Реєстрі збитків уже зафіксовано близько 60 тисяч заявок, а також визначено 43 категорії претензій.
