RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Правительство выделило более 700 миллионов гривен на ремонт дорог: какие регионы получат деньги

Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине направят дополнительные средства на восстановление автодорог в прифронтовых регионах. В частности, более 700 млн гривен получит Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и Министерство развития общин и территорий Украины.

Как пояснила Свириденко, средства пойдут на ремонт важных логистических маршрутов, по которым движется военная техника, гуманитарные грузы и осуществляется эвакуация людей.

"Во время поездок по прифронтовым регионам мы видим, как работает бизнес, несмотря на постоянные обстрелы. Люди держатся, громады восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах", - подчеркнула премьер.

По информации Минрегиона, правительство поддержало инициативу о перераспределении средств для ремонта дорог:

  • Харьковская область получит 450,5 млн гривен;
  • Полтавская и Сумская области - 256 млн гривен.

Эти средства выделяются из специального фонда госбюджета, остатки которого не были использованы в 2024 году.

Напомним, Комиссия по компенсации ущерба Украине от российской агрессии может начать работу до конца 2025 года. Сейчас продолжаются консультации между странами-членами Совета Европы по созданию органа. В Реестре убытков уже зафиксировано около 60 тысяч заявок, а также определены 43 категории претензий.

РБК-Украина также рассказывало, что жители прифронтовых регионов Украины осенью 2025 года смогут получить деньги на топливо. Помощь предусмотрена, прежде всего, для уязвимых слоев населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьСумская областьХарьковФинансы