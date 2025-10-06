Відшкодування збитків від Росії: генсек Ради Європи пояснив, звідки братимуть гроші

Комісія з претензій для компенсації Україні збитків від російської агресії може запрацювати до кінця 2025 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

За словами Берсе, Комісія з претензій (міжнародна комісія з розгляду вимог України щодо компенсації шкоди, завданої російською агресією - ред.) знадобиться кілька місяців для наступного кроку, бо є активне залучення держав-членів Реєстру. Зараз тривають активні консультації між державами-членами Ради Європи.

"Ми сподіваємося, і працюємо в цьому напрямку, досягти угоди про створення Комісії до кінця 2025 року", - наголосив генсек.

Щодо фінансування майбутніх компенсацій Берсе зазначив, що це стане предметом окремих обговорень між країнами-членами.

"Саме це питання ми маємо обговорювати з державами-членами. Ми повинні сприймати це дуже серйозно. Реєстр уже працює дуже добре, я б сказав. Зараз надійшло близько 60 000 заявок", - повідомив він.

Генсек також додав, що в межах Реєстру передбачено 43 категорії претензій, а українська сторона проявляє активну зацікавленість у співпраці.

"Ваш Генеральний прокурор висловив великий інтерес до співпраці з Радою Європи щодо Реєстру, це також могло б відіграти певну роль, і було б доцільно, щоб Україна була залучена", - пояснив Берсе.

За його словами, обговорення стосуватимуться і можливості використання заморожених російських активів, однак остаточне рішення ще не ухвалене.

"Обговорюється пряме фінансування від держав-членів... І є обговорення щодо заморожених активів. Щодо заморожених активів, наскільки мені відомо, наразі не зрозуміло, чи буде згода всіх зацікавлених держав", - сказав він.

Берсе наголосив, що, попри складнощі, процес створення Комісії є безпрецедентним кроком у міжнародній практиці та свідчить про політичну рішучість підтримати Україну.

"Тільки тому, що ми точно не знаємо, як виглядатиме кінцевий пункт призначення, ми не повинні зупиняти наш шлях. Ми повинні йти настільки далеко, наскільки можемо... Це єдиний спосіб дійсно забезпечити рух", - резюмував генсек Ради Європи.