Уряд виділив мільйони на дітей. Хто зможе оздоровитись і отримати одноразову виплату
До Всесвітнього дня дитини уряд ухвалив нові рішення для підтримки українських дітей і родин. Зокрема, передбачено адресне фінансування оздоровлення та додаткові гарантії для випускників інтернатів.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на прем’єр-міністра України Юлію Свириденко.
Серед рішень - додаткові гарантії для випускників інтернатів. Планується, що діти-сироти та ті, що позбавлені батьківського піклування, отримуватимуть грошову допомогу, необхідні речі та техніку. Також їх мають позачергово забезпечувати житлом після завершення навчання чи служби.
За словами міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна ці діти отримуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів, а вартість речей для них має складати не менше 40 неоподаткованих мінімумів. Замість забезпечення речами вони також зможуть отримати компенсацію.
Також запроваджено нові принципи фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують підтримки. Планується, що принцип "гроші ходять за дитиною" дозволить забезпечити адресність допомоги. Уряд передбачив на фінансування програми 91,5 млн гривень.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 січня 2026 року при народженні дитини виплачуватимуть 50 тисяч гривень. Також передбачені інші виплати для сімей: допологова підтримка й допомога по догляду до року.
Також ми розповідали, що уряд вперше за 10 років підвищив щомісячні доплати для непрацездатних членів сімей Героїв Небесної Сотні. З 1 грудня 2025 року вони отримуватимуть 12 971 грн щомісяця замість теперішніх 5-8 тисяч. Доплату надаватимуть не лише отримувачам пенсії у разі втрати годувальника, а й тим, хто має пенсію за віком чи інвалідністю.
