Правительство выделило миллионы на детей. Кто сможет оздоровиться и получить единовременную выплату
Ко Всемирному дню ребенка правительство приняло новые решения для поддержки украинских детей и семей. В частности, предусмотрено адресное финансирование оздоровления и дополнительные гарантии для выпускников интернатов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Среди решений - дополнительные гарантии для выпускников интернатов. Планируется, что дети-сироты и те, кто лишен родительской опеки, будут получать денежную помощь, необходимые вещи и технику. Также их должны вне очереди обеспечивать жильем после завершения обучения или службы.
По словам министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина эти дети будут получать единовременную денежную помощь в размере шести прожиточных минимумов, а стоимость вещей для них должна составлять не менее 40 необлагаемых минимумов. Вместо обеспечения вещами они также смогут получить компенсацию.
Также введены новые принципы финансирования оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в поддержке. Планируется, что принцип "деньги ходят за ребенком" позволит обеспечить адресность помощи. Правительство предусмотрело на финансирование программы 91,5 млн гривен.
Ранее РБК-Украина писало, что с 1 января 2026 года при рождении ребенка будут выплачивать 50 тысяч гривен. Также предусмотрены другие выплаты для семей: дородовая поддержка и помощь по уходу до года.
Также мы рассказывали, что правительство впервые за 10 лет повысило ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни. С 1 декабря 2025 года они будут получать 12 971 грн ежемесячно вместо нынешних 5-8 тысяч. Доплату будут предоставлять не только получателям пенсии по случаю потери кормильца, но и тем, кто имеет пенсию по возрасту или инвалидности.
