Правительство выделило миллионы на детей. Кто сможет оздоровиться и получить единовременную выплату

Ко Всемирному дню ребенка правительство приняло новые решения для поддержки украинских детей и семей. В частности, предусмотрено адресное финансирование оздоровления и дополнительные гарантии для выпускников интернатов.

Среди решений - дополнительные гарантии для выпускников интернатов. Планируется, что дети-сироты и те, кто лишен родительской опеки, будут получать денежную помощь, необходимые вещи и технику. Также их должны вне очереди обеспечивать жильем после завершения обучения или службы.

По словам министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина эти дети будут получать единовременную денежную помощь в размере шести прожиточных минимумов, а стоимость вещей для них должна составлять не менее 40 необлагаемых минимумов. Вместо обеспечения вещами они также смогут получить компенсацию.

Также введены новые принципы финансирования оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в поддержке. Планируется, что принцип "деньги ходят за ребенком" позволит обеспечить адресность помощи. Правительство предусмотрело на финансирование программы 91,5 млн гривен.