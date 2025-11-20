ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Правительство выделило миллионы на детей. Кто сможет оздоровиться и получить единовременную выплату

Четверг 20 ноября 2025 14:33
UA EN RU
Правительство выделило миллионы на детей. Кто сможет оздоровиться и получить единовременную выплату Фото: Правительство выделило деньги на оздоровление детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Ко Всемирному дню ребенка правительство приняло новые решения для поддержки украинских детей и семей. В частности, предусмотрено адресное финансирование оздоровления и дополнительные гарантии для выпускников интернатов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Среди решений - дополнительные гарантии для выпускников интернатов. Планируется, что дети-сироты и те, кто лишен родительской опеки, будут получать денежную помощь, необходимые вещи и технику. Также их должны вне очереди обеспечивать жильем после завершения обучения или службы.

По словам министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина эти дети будут получать единовременную денежную помощь в размере шести прожиточных минимумов, а стоимость вещей для них должна составлять не менее 40 необлагаемых минимумов. Вместо обеспечения вещами они также смогут получить компенсацию.

Также введены новые принципы финансирования оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в поддержке. Планируется, что принцип "деньги ходят за ребенком" позволит обеспечить адресность помощи. Правительство предусмотрело на финансирование программы 91,5 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 января 2026 года при рождении ребенка будут выплачивать 50 тысяч гривен. Также предусмотрены другие выплаты для семей: дородовая поддержка и помощь по уходу до года.

Также мы рассказывали, что правительство впервые за 10 лет повысило ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни. С 1 декабря 2025 года они будут получать 12 971 грн ежемесячно вместо нынешних 5-8 тысяч. Доплату будут предоставлять не только получателям пенсии по случаю потери кормильца, но и тем, кто имеет пенсию по возрасту или инвалидности.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы Дети
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте