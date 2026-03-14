Уряд виділить понад 11 млрд гривень на захист критичної інфраструктури, - Свириденко

За підсумками засідання Координаційного центру в Чернігові було сформовано першочергову потребу у фінансуванні для дев’яти областей та Київщини. Йдеться про захист енергетичних та інших стратегічних об'єктів, зокрема у прифронтових Чернігівській та Сумській областях.

"Під ці задачі готуємо виділення 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на найближчому засіданні Уряду. Це дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва будівництва нового захисту", - повідомила Свириденко.

Підтримка бізнесу та енергонезалежність

Окрім будівництва захисних споруд, уряд напрацьовує заходи для підтримки приватного сектору. Зокрема, готується програма доступного кредитування на енергонезалежність.

Для бізнесу планують запровадити фіксовану ставку 7% річних на весь термін договору. Це дозволить підприємствам самостійно забезпечувати себе альтернативними джерелами живлення та стабільно працювати в умовах відключень.

Робота в регіонах та столиці

На засіданні окрему увагу приділили прифронтовим регіонам, де загроза обстрілів інфраструктури залишається найвищою. Також було обговорено реалізацію плану стійкості Києва, який раніше подала міська влада.

Паралельно уряд координує зусилля з міжнародними партнерами для залучення додаткових коштів на відновлення та посилення енергосистеми України.