Правительство выделит более 11 млрд гривен на защиту критической инфраструктуры, - Свириденко

21:32 14.03.2026 Сб
2 мин
Кабмин подсчитал количество объектов критической инфраструктуры, которые нужно защитить от атак
aimg Антон Корж
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Telegram)

В Украине определили 210 объектов критической инфраструктуры в десяти областях, где в ближайшие дни начнутся работы по усилению защиты. На эти цели Кабинет министров планирует направить более 11 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По итогам заседания Координационного центра в Чернигове была сформирована первоочередная потребность в финансировании для девяти областей и Киевщины. Речь идет о защите энергетических и других стратегических объектов, в частности в прифронтовых Черниговской и Сумской областях.

"Под эти задачи готовим выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ближайшем заседании Правительства. Это позволит как можно быстрее запустить процессы строительства строительства новой защиты", - сообщила Свириденко.

Поддержка бизнеса и энергонезависимость

Кроме строительства защитных сооружений, правительство нарабатывает меры для поддержки частного сектора. В частности, готовится программа доступного кредитования на энергонезависимость.

Для бизнеса планируют ввести фиксированную ставку 7% годовых на весь срок договора. Это позволит предприятиям самостоятельно обеспечивать себя альтернативными источниками питания и стабильно работать в условиях отключений.

Работа в регионах и столице

На заседании отдельное внимание уделили прифронтовым регионам, где угроза обстрелов инфраструктуры остается самой высокой. Также обсуждалась реализация плана устойчивости Киева, который ранее подали городские власти.

Параллельно правительство координирует усилия с международными партнерами для привлечения дополнительных средств на восстановление и усиление энергосистемы Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 14 марта подписал указ о введении в действие решение СНБО относительно планов устойчивости для украинских городов и областей. При этом для Киева установили отдельный дедлайн по разработке и презентации плана.

Еще 3 марта Совет нацбезопасности и обороны утвердил планы устойчивости для всех областей и областных городов, кроме Киева. Столице дали дополнительное время на подготовку соответствующих документов.

