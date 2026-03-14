Правительство выделит более 11 млрд гривен на защиту критической инфраструктуры, - Свириденко

По итогам заседания Координационного центра в Чернигове была сформирована первоочередная потребность в финансировании для девяти областей и Киевщины. Речь идет о защите энергетических и других стратегических объектов, в частности в прифронтовых Черниговской и Сумской областях.

"Под эти задачи готовим выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ближайшем заседании Правительства. Это позволит как можно быстрее запустить процессы строительства строительства новой защиты", - сообщила Свириденко.

Поддержка бизнеса и энергонезависимость

Кроме строительства защитных сооружений, правительство нарабатывает меры для поддержки частного сектора. В частности, готовится программа доступного кредитования на энергонезависимость.

Для бизнеса планируют ввести фиксированную ставку 7% годовых на весь срок договора. Это позволит предприятиям самостоятельно обеспечивать себя альтернативными источниками питания и стабильно работать в условиях отключений.

Работа в регионах и столице

На заседании отдельное внимание уделили прифронтовым регионам, где угроза обстрелов инфраструктуры остается самой высокой. Также обсуждалась реализация плана устойчивости Киева, который ранее подали городские власти.

Параллельно правительство координирует усилия с международными партнерами для привлечения дополнительных средств на восстановление и усиление энергосистемы Украины.