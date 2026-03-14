Правительство выделит более 11 млрд гривен на защиту критической инфраструктуры, - Свириденко

В Украине определили 210 объектов критической инфраструктуры в десяти областях, где в ближайшие дни начнутся работы по усилению защиты. На эти цели Кабинет министров планирует направить более 11 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
По итогам заседания Координационного центра в Чернигове была сформирована первоочередная потребность в финансировании для девяти областей и Киевщины. Речь идет о защите энергетических и других стратегических объектов, в частности в прифронтовых Черниговской и Сумской областях.
"Под эти задачи готовим выделение 11,2 млрд грн из резервного фонда госбюджета на ближайшем заседании Правительства. Это позволит как можно быстрее запустить процессы строительства строительства новой защиты", - сообщила Свириденко.
Кроме строительства защитных сооружений, правительство нарабатывает меры для поддержки частного сектора. В частности, готовится программа доступного кредитования на энергонезависимость.
Для бизнеса планируют ввести фиксированную ставку 7% годовых на весь срок договора. Это позволит предприятиям самостоятельно обеспечивать себя альтернативными источниками питания и стабильно работать в условиях отключений.
На заседании отдельное внимание уделили прифронтовым регионам, где угроза обстрелов инфраструктуры остается самой высокой. Также обсуждалась реализация плана устойчивости Киева, который ранее подали городские власти.
Параллельно правительство координирует усилия с международными партнерами для привлечения дополнительных средств на восстановление и усиление энергосистемы Украины.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 14 марта подписал указ о введении в действие решение СНБО относительно планов устойчивости для украинских городов и областей. При этом для Киева установили отдельный дедлайн по разработке и презентации плана.
Еще 3 марта Совет нацбезопасности и обороны утвердил планы устойчивости для всех областей и областных городов, кроме Киева. Столице дали дополнительное время на подготовку соответствующих документов.