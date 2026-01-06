Уряд Венесуели посилив репресії після зникнення Мадуро, - FT

За даними видання, було затримано журналістів, а на вулицях з’явилися підрозділи, покликані придушити будь-які прояви підтримки усунення авторитарного керівника.

Так, профспілки заявили про затримання 14 журналістів і медіапрацівників, серед яких 11 представляли іноземні ЗМІ. Згодом чотирьох із них звільнили, однак про особи та місце перебування решти нічого не відомо. Родичі затриманих утримуються від розголошення імен через страх переслідувань.

За інформацією Національного синдикату працівників преси Венесуели, більшість арештів сталася поблизу будівлі Національної асамблеї. Це відбулося в день, коли віцепрезидентку Делсі Родрігес, яку президент США Дональд Трамп назвав майбутньою очільницею уряду, відкритого до інтересів Вашингтона, офіційно привели до присяги як тимчасового президента.

Указ про надзвичайний стан, датований 3 січня та оприлюднений у понеділок в офіційному віснику, зобов’язував органи влади негайно розшукувати й затримувати будь-кого, кого підозрюють у сприянні або підтримці збройного нападу США на територію країни.

Один із правозахисників зазначив, що в понеділок тиск з боку влади різко зріс: силовики перевіряли мобільні телефони громадян у пошуках матеріалів, які могли б свідчити про підтримку дій США.

Парамілітарні загони були приведені в готовність, а навколо столиці встановили блокпости. Значна частина цих формувань підпорядковується міністру внутрішніх справ Діосдадо Кабелло, який також контролює поліцію.

За даними Financial Times, після того, як у суботу вранці американські військові захопили Мадуро та його дружину Сілію Флорес і доправили їх до США, залишки режиму намагаються придушити публічні прояви радості серед населення.