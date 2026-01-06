Правительство Венесуэлы усилило репрессии после исчезновения Мадуро, - FT

По данным издания, были задержаны журналисты, а на улицах появились подразделения, призванные подавить любые проявления поддержки устранения авторитарного руководителя.

Так, профсоюзы заявили о задержании 14 журналистов и медиаработников, среди которых 11 представляли иностранные СМИ. Впоследствии четырех из них освободили, однако о личности и местонахождении остальных ничего не известно. Родственники задержанных воздерживаются от разглашения имен из-за страха преследований.

По информации Национального синдиката работников прессы Венесуэлы, большинство арестов произошло вблизи здания Национальной ассамблеи. Это произошло в день, когда вице-президента Делси Родригес, которую президент США Дональд Трамп назвал будущей главой правительства, открытого к интересам Вашингтона, официально привели к присяге как временного президента.

Указ о чрезвычайном положении, датированный 3 января и обнародованный в понедельник в официальном вестнике, обязывал органы власти немедленно разыскивать и задерживать любого, кого подозревают в содействии или поддержке вооруженного нападения США на территорию страны.

Один из правозащитников отметил, что в понедельник давление со стороны властей резко возросло: силовики проверяли мобильные телефоны граждан в поисках материалов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке действий США.

Парамилитарные отряды были приведены в готовность, а вокруг столицы установили блокпосты. Значительная часть этих формирований подчиняется министру внутренних дел Диосдадо Кабелло, который также контролирует полицию.

По данным Financial Times, после того, как в субботу утром американские военные захватили Мадуро и его жену Силию Флорес и доставили их в США, остатки режима пытаются подавить публичные проявления радости среди населения.