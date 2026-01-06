RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Правительство Венесуэлы усилило репрессии после исчезновения Мадуро, - FT

Фото: в Венесуэле усилили репрессии после исчезновения Мадуро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами власти страны развернули масштабные репрессивные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, были задержаны журналисты, а на улицах появились подразделения, призванные подавить любые проявления поддержки устранения авторитарного руководителя.

Так, профсоюзы заявили о задержании 14 журналистов и медиаработников, среди которых 11 представляли иностранные СМИ. Впоследствии четырех из них освободили, однако о личности и местонахождении остальных ничего не известно. Родственники задержанных воздерживаются от разглашения имен из-за страха преследований.

По информации Национального синдиката работников прессы Венесуэлы, большинство арестов произошло вблизи здания Национальной ассамблеи. Это произошло в день, когда вице-президента Делси Родригес, которую президент США Дональд Трамп назвал будущей главой правительства, открытого к интересам Вашингтона, официально привели к присяге как временного президента.

Указ о чрезвычайном положении, датированный 3 января и обнародованный в понедельник в официальном вестнике, обязывал органы власти немедленно разыскивать и задерживать любого, кого подозревают в содействии или поддержке вооруженного нападения США на территорию страны.

Один из правозащитников отметил, что в понедельник давление со стороны властей резко возросло: силовики проверяли мобильные телефоны граждан в поисках материалов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке действий США.

Парамилитарные отряды были приведены в готовность, а вокруг столицы установили блокпосты. Значительная часть этих формирований подчиняется министру внутренних дел Диосдадо Кабелло, который также контролирует полицию.

По данным Financial Times, после того, как в субботу утром американские военные захватили Мадуро и его жену Силию Флорес и доставили их в США, остатки режима пытаются подавить публичные проявления радости среди населения.

 

Что предшествовало

Напомним, на днях спецподразделения армии США провели масштабную операцию "Абсолютная решимость" в Каракасе, во время которой были задержаны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Вашингтон выдвинул им обвинения в наркотерроризме, в частности в масштабных поставках кокаина и фентанила в США.

Однако, кроме борьбы с наркотрафиком, конфликт имеет глубокую экономическую подоплеку. Еще во времена Уго Чавеса Венесуэла национализировала нефтяные месторождения, которые принадлежали американским корпорациям. Дональд Трамп неоднократно призывал вернуть "украденные активы и землю", предлагая Мадуро добровольно уйти в отставку в обмен на убежище в Турции.

Сейчас Мадуро находится под стражей в Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп уже подтвердил намерение США контролировать энергетический сектор Венесуэлы для стабилизации мирового рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенесуэлаНиколас Мадуро