Уряд Венесуели посилив репресії після зникнення Мадуро, - FT
Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами влада країни розгорнула масштабні репресивні заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, було затримано журналістів, а на вулицях з’явилися підрозділи, покликані придушити будь-які прояви підтримки усунення авторитарного керівника.
Так, профспілки заявили про затримання 14 журналістів і медіапрацівників, серед яких 11 представляли іноземні ЗМІ. Згодом чотирьох із них звільнили, однак про особи та місце перебування решти нічого не відомо. Родичі затриманих утримуються від розголошення імен через страх переслідувань.
За інформацією Національного синдикату працівників преси Венесуели, більшість арештів сталася поблизу будівлі Національної асамблеї. Це відбулося в день, коли віцепрезидентку Делсі Родрігес, яку президент США Дональд Трамп назвав майбутньою очільницею уряду, відкритого до інтересів Вашингтона, офіційно привели до присяги як тимчасового президента.
Указ про надзвичайний стан, датований 3 січня та оприлюднений у понеділок в офіційному віснику, зобов’язував органи влади негайно розшукувати й затримувати будь-кого, кого підозрюють у сприянні або підтримці збройного нападу США на територію країни.
Один із правозахисників зазначив, що в понеділок тиск з боку влади різко зріс: силовики перевіряли мобільні телефони громадян у пошуках матеріалів, які могли б свідчити про підтримку дій США.
Парамілітарні загони були приведені в готовність, а навколо столиці встановили блокпости. Значна частина цих формувань підпорядковується міністру внутрішніх справ Діосдадо Кабелло, який також контролює поліцію.
За даними Financial Times, після того, як у суботу вранці американські військові захопили Мадуро та його дружину Сілію Флорес і доправили їх до США, залишки режиму намагаються придушити публічні прояви радості серед населення.
Що передувало
Нагадаємо, днями спецпідрозділи армії США провели масштабну операцію "Абсолютна рішучість" у Каракасі, під час якої було затримано Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес. Вашингтон висунув їм звинувачення у наркотероризмі, зокрема у масштабних поставках кокаїну та фентанілу до США.
Проте, окрім боротьби з наркотрафіком, конфлікт має глибоке економічне підґрунтя. Ще за часів Уго Чавеса Венесуела націоналізувала нафтові родовища, які належали американським корпораціям. Дональд Трамп неодноразово закликав повернути "вкрадені активи та землю", пропонуючи Мадуро добровільно піти у відставку в обмін на притулок у Туреччині.
Наразі Мадуро перебуває під вартою у Нью-Йорку. Президент США Дональд Трамп вже підтвердив намір США контролювати енергетичний сектор Венесуели для стабілізації світового ринку.