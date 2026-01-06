ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Правительство Венесуэлы усилило репрессии после исчезновения Мадуро, - FT

Вторник 06 января 2026 14:56
UA EN RU
Правительство Венесуэлы усилило репрессии после исчезновения Мадуро, - FT Фото: в Венесуэле усилили репрессии после исчезновения Мадуро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами власти страны развернули масштабные репрессивные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, были задержаны журналисты, а на улицах появились подразделения, призванные подавить любые проявления поддержки устранения авторитарного руководителя.

Так, профсоюзы заявили о задержании 14 журналистов и медиаработников, среди которых 11 представляли иностранные СМИ. Впоследствии четырех из них освободили, однако о личности и местонахождении остальных ничего не известно. Родственники задержанных воздерживаются от разглашения имен из-за страха преследований.

По информации Национального синдиката работников прессы Венесуэлы, большинство арестов произошло вблизи здания Национальной ассамблеи. Это произошло в день, когда вице-президента Делси Родригес, которую президент США Дональд Трамп назвал будущей главой правительства, открытого к интересам Вашингтона, официально привели к присяге как временного президента.

Указ о чрезвычайном положении, датированный 3 января и обнародованный в понедельник в официальном вестнике, обязывал органы власти немедленно разыскивать и задерживать любого, кого подозревают в содействии или поддержке вооруженного нападения США на территорию страны.

Один из правозащитников отметил, что в понедельник давление со стороны властей резко возросло: силовики проверяли мобильные телефоны граждан в поисках материалов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке действий США.

Парамилитарные отряды были приведены в готовность, а вокруг столицы установили блокпосты. Значительная часть этих формирований подчиняется министру внутренних дел Диосдадо Кабелло, который также контролирует полицию.

По данным Financial Times, после того, как в субботу утром американские военные захватили Мадуро и его жену Силию Флорес и доставили их в США, остатки режима пытаются подавить публичные проявления радости среди населения.

Что предшествовало

Напомним, на днях спецподразделения армии США провели масштабную операцию "Абсолютная решимость" в Каракасе, во время которой были задержаны Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Вашингтон выдвинул им обвинения в наркотерроризме, в частности в масштабных поставках кокаина и фентанила в США.

Однако, кроме борьбы с наркотрафиком, конфликт имеет глубокую экономическую подоплеку. Еще во времена Уго Чавеса Венесуэла национализировала нефтяные месторождения, которые принадлежали американским корпорациям. Дональд Трамп неоднократно призывал вернуть "украденные активы и землю", предлагая Мадуро добровольно уйти в отставку в обмен на убежище в Турции.

Сейчас Мадуро находится под стражей в Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп уже подтвердил намерение США контролировать энергетический сектор Венесуэлы для стабилизации мирового рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венесуэла Николас Мадуро
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка