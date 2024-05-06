Уряд України оприлюднив дані про зарплати прем’єра та віце-прем'єрів

Кабінет міністрів оприлюднив дані про заробітні плати прем’єра та віце-прем'єрів за квітень 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, фактично отримана прем’єр-міністром Денисом Шмигалем заробітна плата становила 77404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:
Фактично отримана першим віце-прем’єр-міністром - міністром економіки Юлією Свириденко заробітна плата становила 72207,39 гривні.
Нарахована заробітна плата - 89698,62 гривні, у тому числі:
Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною заробітна плата становила 80842,68 гривні.
Нарахована заробітна плата - 100425,70 гривні, у тому числі:
Фактично отримана віце-прем’єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук заробітна плата становила 77404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:
Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим заробітна плата становила 77404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:
Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим заробітна плата становила 77404,77 гривні.
Нарахована заробітна плата - 96155,00 гривень, у тому числі:
Фактично отримана міністром Кабінету міністрів Олегом Немчіновим заробітна плата становила 72196,42 гривні.
Нарахована заробітна плата - 178914,93 гривні, у тому числі:
Фактично отримана державним секретарем Кабінету міністрів Олександром Яремою заробітна плата становила 110128,90 гривні.
Нарахована заробітна плата - 136806,08 гривні, у тому числі:
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