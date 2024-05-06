Кабмин Украины обнародовал данные о зарплатах премьера и вице-премьеров

Зарплаты чиновников

Ранее Министерство финансов обновило данные по оплате труда и численности чиновников .

В феврале средняя зарплата увеличилась до 43 тысяч гривен, а средний должностной оклад до 25 тысяч гривен.

Лидирует Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 86 тысяч гривен.

По данным Госстата, среднемесячная номинальная зарплата украинцев в 2023 году составила 17,4 тысячи гривен.