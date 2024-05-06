Кабмин Украины обнародовал данные о зарплатах премьера и вице-премьеров

Кабинет министров обнародовал данные о заработных платах премьера и вице-премьеров за апрель 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Согласно сообщению, фактически полученная премьер-министром Денисом Шмыгалем заработная плата составляла 77404,77 гривны.
Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:
Фактически полученная первым вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко заработная плата составила 72207,39 гривны.
Начисленная заработная плата – 89698,62 гривны, в том числе:
Фактически полученная вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной заработная плата составила 80842,68 гривны.
Начисленная заработная плата – 100425,70 гривны, в том числе:
Фактически полученная вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук заработная плата составила 77404,77 гривны.
Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:
Фактически полученная вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым заработная плата составила 77404,77 гривны.
Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:
Фактически полученная вице-премьер-министром по восстановлению – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым заработная плата составила 77404,77 гривны.
Начисленная заработная плата – 96155,00 гривен, в том числе:
Фактически полученная министром Кабинета министров Олегом Немчиновым заработная плата составила 72 196,42 гривны.
Начисленная заработная плата – 178914,93 гривны, в том числе:
Фактически полученная государственным секретарем Кабинета министров Александром Яремой заработная плата составила 110 128,90 гривны.
Начисленная заработная плата – 136806,08 гривны, в том числе:
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