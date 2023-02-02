Уряд України очікує на подовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року

Як зазначає пресслужба Кабінету міністрів України, зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка відбулася з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Прем’єр-міністр наголосив, що інтеграція до внутрішнього ринку ЄС та подальше поглиблення торговельних відносин життєво необхідне для спроможності України протистояти російській агресії.

"Зокрема, важливо до кінця 2024 року зберегти безмитне ввезення наших товарів до Євросоюзу", - відзначив Шмигаль.

Він подякував за потужну макрофінансову допомогу Євросоюзу, зокрема за програму підтримки обсягом 18 млрд євро, з яких 3 млрд євро вже надійшло в Україну.

"Важливо, аби фінансові ресурси надходили прогнозовано та ритмічно. Для цього ми створили платформу "фінансового Рамштайну", - підкреслив очільник уряду.