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Уряд України очікує на подовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року

Фото: у Кабміні розраховують на прогрес в торгівлі з внутрішнім ринком ЄС (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Україна розраховує на значний прогрес в інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та на подовження терміну дії безмитної торгівлі з Європейським союзом до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначає пресслужба Кабінету міністрів України, зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка відбулася з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Прем’єр-міністр наголосив, що інтеграція до внутрішнього ринку ЄС та подальше поглиблення торговельних відносин життєво необхідне для спроможності України протистояти російській агресії.

"Зокрема, важливо до кінця 2024 року зберегти безмитне ввезення наших товарів до Євросоюзу", - відзначив Шмигаль.

Він подякував за потужну макрофінансову допомогу Євросоюзу, зокрема за програму підтримки обсягом 18 млрд євро, з яких 3 млрд євро вже надійшло в Україну.

"Важливо, аби фінансові ресурси надходили прогнозовано та ритмічно. Для цього ми створили платформу "фінансового Рамштайну", - підкреслив очільник уряду.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Україна закликає Європейський союз до впровадження ядерних обмежень проти РФ, а саме: включити "Росатом" у новий пакет санкцій.

Крім того, раніше ми писали, що Україна очікує під час саміту Україна-ЄС формування детального плану дій для подальшої євроінтеграції.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав теми обговорень на майбутньому саміті Україна-ЄС.

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