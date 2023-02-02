Правительство Украины ожидает продления беспошлинной торговли с ЕС до конца 2024 года

Украина рассчитывает на значительный прогресс в интеграции во внутренний рынок ЕС и на продление срока действия беспошлинной торговли с Европейским союзом до конца 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Как отмечает пресс-служба Кабинета министров Украины, встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко состоялась с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
Премьер-министр подчеркнул, что интеграция во внутренний рынок ЕС и дальнейшее углубление торговых отношений жизненно необходимо для возможности Украины противостоять российской агрессии.
"В частности важно до конца 2024 года сохранить беспошлинный ввоз наших товаров в Евросоюз", - отметил Шмыгаль.
Он поблагодарил за мощную макрофинансовую помощь Евросоюза, в частности за программу поддержки объемом 18 млрд евро, из которых 3 млрд евро уже поступило в Украину.
"Важно, чтобы финансовые ресурсы поступали прогнозируемо и ритмично. Для этого мы создали платформу "финансового Рамштайна", - подчеркнул глава правительства.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что Украина призывает Европейский союз к внедрению ядерных ограничений против РФ, а именно: включить "Росатом" в новый пакет санкций.
Кроме того, мы писали, что Украина ожидает во время саммита Украина-ЕС формирования детального плана действий для дальнейшей евроинтеграции.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал темы обсуждений на предстоящем саммите Украина-ЕС.
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