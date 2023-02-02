Україна пропонує ЄС включити "Росатом" в новий пакет санкцій, - Шмигаль

Україна закликає Європейський союз до впровадження ядерних обмежень проти РФ. А саме включити "Росатом" у новий пакет санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Дениса Шмигаля під час зустрічі з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

"Перед самітом Україна-ЄС у Києві звірили годинники з Високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем. Подякував за послідовну підтримку України, збільшення бюджету Європейського фонду миру на 2 млрд євро, а також за тренувальну місію для українських військових. Розраховуємо на її розширення", - пише Шмигаль.

Також прем'єр-міністр виступив за продовження економічного тиску на Росію, зокрема в сфері "ядерних" санкцій.

"Підкреслив, як важливо продовжувати тиск на економіку Росії та запровадити 10-й пакет європейських санкцій, що, зокрема, повинен включати ядерну сферу та державну компанію "Росатом", - заявив Шмигаль.

Він також повідомив про домовленість з ЄС про те, що країни блоку запустять для українців програму гуманітарного розмінування на 25 млн євро.

"Це важливий компонент нашого відновлення, який дасть можливість повертати нормальне життя у деокуповані від російських терористів громади. Вдячні Європейському Союзу та його державам-членам за солідарність та всебічну допомогу", - додав Шмигаль.

Міненерго також виступає за санкції проти "Росатому"

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко під час відеорозмови з Державним секретарем з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Грантом Шаппсом також виступив за необхідність введення санкцій проти "Росатому".

Також глава Міненерго проінформував британського колегу про стан енергетичної системи України після масованих ракетних атак та подякував Британії за надану допомогу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас закликав накласти санкції на "Росатом", оскільки він займається виготовленням ядерної зброї для РФ.

Додамо, тим часом в Україні неодноразово заявляли, що очікують на те, що Європейський союз включить російську державну компанію з атомної енергії "Росатом" до наступного раунду санкцій через війну в Україні.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Ядерні" санкції. Коли та чим Захід може натиснути на атомну енергетику Росії".

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