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Шмигаль назвав очікування від саміту Україна-ЄС в Києві

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Київ, Вівторок 31 січня 2023 18:57
Шмигаль назвав очікування від саміту Україна-ЄС в Києві Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна очікує, що під час саміту Україна-ЄС буде сформовано детальний план дій для подальшої євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, насамперед Київ очікує від саміту проміжної позитивної оцінки євроінтеграційних зусиль України.

"Ми хочемо сформувати детальну дорожню карту, яка максимально дасть нам розуміння, як успішно пройти євроінтеграційний шлях від оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата до початку предметних переговорів про вступ України до Європейського союзу", - пояснив прем'єр.

Він додав, що крім цього, на порядку денному саміту Україна-ЄС будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору.

"Зокрема для нас принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринків ЕС без квот і без мит. Також ми сподіваємося на прогрес у питанні приєднання до єдиної зони платежів у євро SEPA та у приєднання до єдиного роумінгового простору", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав теми обговорень на майбутньому саміті Україна-ЄС.

За даними західних видань, під час спільного саміту ЄС похвалить Україну за прогрес, проте навряд чи ухвалить рішення про швидкий вступ.

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