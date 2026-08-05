Уряд терміново скликає зустрічі з представниками бізнесу, - Корецький

"Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств у відповідь на російський ракетний терор", - наголосив Корецький.

Наслідки атаки РФ на Київ 5 серпня (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

За його словами, Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.

Глава уряду звернув увагу на те, що цього разу ворог застосував 28 ракет, а також 115 дронів.

Наслідки атаки РФ на Київ 5 серпня (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Ця масована атака РФ забрала життя 17 людей, ще 44 цивільних дістали поранення.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додав Корецький.

Він також уточнив, що противник пошкодив житлові будинки, магазини, складську та іншу цивільну інфраструктуру.

Наслідки атаки РФ на Київ 5 серпня (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Як зазначив глава Кабміну, до ліквідації наслідків залучено 410 рятувальників ДСНС і понад 100 одиниць спеціальної техніки.

"Росія збільшує масштаби свого терору та поширює його на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм!", - наголосив Корецький.