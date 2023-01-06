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Уряд спростив процедуру фінансування видатків на оборону

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Україна, П'ятниця 06 січня 2023 14:40
Уряд спростив процедуру фінансування видатків на оборону Фото: уряд спростив бюджетні видатки на безпеку і оборону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо виконання державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану. Рішення ухвалено для спрощення виконання видатків на безпеку і оборону, а також зменшення ймовірності витоку інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даним прес-служби, зокрема, на 2023 рік для головних розпорядників коштів, які належать до сектору безпеки і оборони, передбачено:

  • - можливість коригування видатків у межах затвердженого для них обсягу бюджетних призначень на 2023 рік шляхом внесення змін до розпису бюджету відповідно до заявлених потреб головного розпорядника коштів;
  • - дозвіл на затвердження власними рішеннями кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, інших окремих документів;
  • - мінімізувати перелік документів для проведення Казначейством окремих платежів Міністерства оборони для недопущення витоку інформації, розголошення якої під час дії воєнного стану несе загрозу національній безпеці;
  • - призупинити на період воєнного стану внесення змін до паспортів бюджетних програм щодо видатків на безпеку і оборону та подання Мінфіну звітності про їх виконання.

Нагадаємо, з початку війни на сектор безпеки та оборони направляється приблизно половина видатків державного бюджету України.

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Міністерство фінансів України
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