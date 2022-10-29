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Держбюджет України: на безпеку та оборону йде половина видатків

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Україна, Субота 29 жовтня 2022 09:53
Держбюджет України: на безпеку та оборону йде половина видатків Фото: кожна друга гривня йде на оборону (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дані Державної казначейської служби свідчать, що у вересні 2022 року на сектор безпеки та оборони направлена половина видатків з державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.

Депутат оприлюднив наступні дані щодо видатків у вересні:

  • Оборона та безпека - 50,5%
  • Соціальне забезпечення - 17%
  • Освіта - 10,3%
  • Загальнодержавні функції - 8,6%
  • Охорона здоров’я - 7,4%
  • Економічна діяльність - 3,6%
  • ЖКГ - 1,2%
  • Культура та спорт - 1,2%
  • Екологія - 0,2%

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2022 рік. Витрати на сектор безпеки та оборони збільшено ще на 387 млрд гривень.

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