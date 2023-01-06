Кабмин упростил процедуру финансирования расходов на оборону

Фото: правительство упростило бюджетные расходы на безопасность и оборону (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров принял решение о выполнении государственного бюджета Украины в 2023 году в условиях военного положения. Решение было принято для упрощения выполнения расходов на безопасность и оборону, а также уменьшения вероятности утечки информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, в частности, на 2023 год для главных распорядителей средств, относящихся к сектору безопасности и обороны, предусмотрено: - возможность корректировки расходов в пределах утвержденного для них объема бюджетных назначений на 2023 год путем внесения изменений в роспись бюджета в соответствии с заявленными потребностями главного распорядителя средств;

- разрешение на утверждение своими решениями смет, планов ассигнований общего фонда бюджета, других отдельных документов;

- минимизировать перечень документов на проведение Казначейством отдельных платежей Министерства обороны для недопущения утечки информации, разглашение которой во время действия военного положения несет угрозу национальной безопасности;

- приостановить на период военного положения внесение изменений в паспорта бюджетных программ относительно расходов на безопасность и оборону и представление Минфина отчетности об их выполнении.