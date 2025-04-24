До 350 тисяч на ремонт: як отримати компенсацію за зруйноване ворогом житло
Дехто з українців може отримати до 350 тисяч гривень на ремонт зруйнованого ворогом житла. Для цього потрібно скористатись програмою "єВідновлення".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Хто може скористатись програмою "єВідновлення"
У КМДА нагадали, що для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм.
Так, власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть:
- скористатися програмою "єВідновлення";
- отримати до 350 тисяч гривень на ремонт.
Заступник голови КМДА Вячеслав Непоп зауважив, що алгоритм відновлення пошкодженого майна визначений Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ:
- бойових дій;
- терористичних актів;
- диверсій.
Як взяти участь у програмі "єВідновлення": інструкція
Для того, щоб взяти участь у програмі "єВідновлення" заявнику потрібно:
- встановити мобільний додаток "Дія";
- пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
- або подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо воно не було подано раніше);
- або вибрати одне з інформаційних повідомлень (у разі, якщо раніше їх було подано кілька);
- переконатися, що пошкоджений об'єкт внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (або у разі відсутності такого запису - провести його реєстрацію);
- відкрити поточний рахунок в одному з банків-партнерів програми;
- обрати в мобільному додатку "Дія" електронну публічну послугу "єВідновлення";
- сформувати засобами застосунку заяву (вона повинна містити прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, контактні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші дані);
- надати згоду співвласників об'єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником (у разі спільної власності на об'єкт нерухомого майна);
- вказати про відсутність обмежень (встановлених пунктом 4 Порядку);
- отримати автоматичні повідомлення про реєстрацію поданої заяви та про початок її розгляду;
- у разі отримання засобами порталу "Дія" відповідних повідомлень від комісії - забезпечити подання запитаної у них інформації.
Що важливо зробити після завершення ремонтних робіт
У КМДА наголосили, що після завершення ремонтних робіт (визначених в алгоритмі) отримувач компенсації зобов'язаний впродовж 15 робочих днів:
- подати повідомлення про завершення ремонтних робіт;
- додати до нього фотофіксацію завершених ремонтних робіт.
Із повним переліком обов'язків заявника можна ознайомитись на офіційному порталі Києва.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "єВідновлення" для ВПО - хто з переселенців в пріоритеті.
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