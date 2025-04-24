До 350 тисяч на ремонт: як отримати компенсацію за зруйноване ворогом житло

Дехто з українців може отримати до 350 тисяч гривень на ремонт зруйнованого ворогом житла. Для цього потрібно скористатись програмою "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Із повним переліком обов'язків заявника можна ознайомитись на офіційному порталі Києва.

У КМДА наголосили, що після завершення ремонтних робіт (визначених в алгоритмі) отримувач компенсації зобов'язаний впродовж 15 робочих днів:

Для того, щоб взяти участь у програмі "єВідновлення" заявнику потрібно:

Заступник голови КМДА Вячеслав Непоп зауважив, що алгоритм відновлення пошкодженого майна визначений Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ:

Так, власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть:

У КМДА нагадали, що для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "єВідновлення" для ВПО - хто з переселенців в пріоритеті.

Читайте також, як отримати компенсацію через "єВідновлення", якщо документи на знищене житло втрачені.

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