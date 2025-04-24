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До 350 тисяч на ремонт: як отримати компенсацію за зруйноване ворогом житло

Четвер 24 квітня 2025 12:58
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До 350 тисяч на ремонт: як отримати компенсацію за зруйноване ворогом житло На ремонт зруйнованого ворогом житла можна отримати до 350 тисяч гривень (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Дехто з українців може отримати до 350 тисяч гривень на ремонт зруйнованого ворогом житла. Для цього потрібно скористатись програмою "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Хто може скористатись програмою "єВідновлення"

У КМДА нагадали, що для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної ворожої агресії, діє затверджений на загальнодержавному рівні алгоритм.

Так, власники квартир у будинках без пошкоджень конструктивних елементів можуть:

Заступник голови КМДА Вячеслав Непоп зауважив, що алгоритм відновлення пошкодженого майна визначений Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ:

  • бойових дій;
  • терористичних актів;
  • диверсій.

Як взяти участь у програмі "єВідновлення": інструкція

Для того, щоб взяти участь у програмі "єВідновлення" заявнику потрібно:

  • встановити мобільний додаток "Дія";
  • пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
  • або подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо воно не було подано раніше);
  • або вибрати одне з інформаційних повідомлень (у разі, якщо раніше їх було подано кілька);
  • переконатися, що пошкоджений об'єкт внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (або у разі відсутності такого запису - провести його реєстрацію);
  • відкрити поточний рахунок в одному з банків-партнерів програми;
  • обрати в мобільному додатку "Дія" електронну публічну послугу "єВідновлення";
  • сформувати засобами застосунку заяву (вона повинна містити прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, контактні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші дані);
  • надати згоду співвласників об'єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником (у разі спільної власності на об'єкт нерухомого майна);
  • вказати про відсутність обмежень (встановлених пунктом 4 Порядку);
  • отримати автоматичні повідомлення про реєстрацію поданої заяви та про початок її розгляду;
  • у разі отримання засобами порталу "Дія" відповідних повідомлень від комісії - забезпечити подання запитаної у них інформації.

Що важливо зробити після завершення ремонтних робіт

У КМДА наголосили, що після завершення ремонтних робіт (визначених в алгоритмі) отримувач компенсації зобов'язаний впродовж 15 робочих днів:

  • подати повідомлення про завершення ремонтних робіт;
  • додати до нього фотофіксацію завершених ремонтних робіт.

Із повним переліком обов'язків заявника можна ознайомитись на офіційному порталі Києва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "єВідновлення" для ВПО - хто з переселенців в пріоритеті.

Читайте також, як отримати компенсацію через "єВідновлення", якщо документи на знищене житло втрачені.

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