Уряд спрощує надання статусу дітям, які постраждали від війни: що зміниться

Що змінюється

Тепер перелік підстав для отримання статусу значно ширший. До нього входять:

поранення, контузія або каліцтво;

фізичне, сексуальне чи психологічне насильство;

викрадення, незаконне утримання або перебування в полоні;

депортація чи примусове переміщення;

залучення до військових формувань;

загибель або зникнення безвісти одного чи обох батьків;

позбавлення батьківського піклування через війну.

Раніше рішення про надання статусу приймали лише органи опіки за місцем проживання дитини. Тепер це можна зробити також за місцем звернення чи виявлення дитини - включно з місцевими органами влади та самоврядування.

Документальне підтвердження

Перелік документів для підтвердження права на статус суттєво розширено: медичні довідки, висновки експертиз, витяги з ЄРДР, судові рішення, документи про смерть чи зникнення батьків, підтвердження факту опіки, довідки соціальних служб та інші.

Подати заяву можна через систему "Діти", а органи опіки автоматично отримуватимуть необхідні дані з державних реєстрів.

Обласні адміністрації та Київська міська адміністрація щоквартально звітуватимуть про кількість дітей зі статусом.