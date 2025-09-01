Правительство упрощает предоставление статуса детям, пострадавшим от войны: что изменится

Кабмин предлагает обновить порядок предоставления статуса детям, пострадавшим в результате войны, внеся изменения в постановление №268.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.
Теперь перечень оснований для получения статуса значительно шире. В него входят:
Ранее решение о предоставлении статуса принимали только органы опеки по месту жительства ребенка. Теперь это можно сделать также по месту обращения или выявления ребенка - включая местные органы власти и самоуправления.
"Сегодня более 412 тысяч детей уже имеют такой статус. Но детей, пострадавших от войны - намного больше. Более миллиона из них были вынуждены покинуть свои дома, тысячи пережили потери, эвакуации, обстрелы. Эти изменения важны для того, чтобы обеспечить защиту прав каждого ребенка", - говорится в сообщении.
Перечень документов для подтверждения права на статус существенно расширен: медицинские справки, заключения экспертиз, выписки из ЕРДР, судебные решения, документы о смерти или исчезновении родителей, подтверждение факта опеки, справки социальных служб и другие.
Подать заявление можно через систему "Дети", а органы опеки автоматически будут получать необходимые данные из государственных реестров.
Областные администрации и Киевская городская администрация ежеквартально будут отчитываться о количестве детей со статусом.
Читайте также о том, что с июля в Украине изменили правила оформления соцпомощи.
Ранее мы писали о том, что летом в Украине стартовал новый вид помощи - базовая социальная помощь, которая объединит несколько видов выплат для малообеспеченных семей.