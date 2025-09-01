RU

Общество Образование Деньги Изменения

Правительство упрощает предоставление статуса детям, пострадавшим от войны: что изменится

Что изменится в оформлении статуса ребенка, пострадавшего от войны (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Кабмин предлагает обновить порядок предоставления статуса детям, пострадавшим в результате войны, внеся изменения в постановление №268.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Что меняется

Теперь перечень оснований для получения статуса значительно шире. В него входят:

  • ранение, контузия или увечье;
  • физическое, сексуальное или психологическое насилие;
  • похищение, незаконное удержание или пребывание в плену;
  • депортация или принудительное перемещение;
  • привлечение к военным формированиям;
  • гибель или пропажа без вести одного или обоих родителей;
  • лишение родительской опеки из-за войны.

Ранее решение о предоставлении статуса принимали только органы опеки по месту жительства ребенка. Теперь это можно сделать также по месту обращения или выявления ребенка - включая местные органы власти и самоуправления.

"Сегодня более 412 тысяч детей уже имеют такой статус. Но детей, пострадавших от войны - намного больше. Более миллиона из них были вынуждены покинуть свои дома, тысячи пережили потери, эвакуации, обстрелы. Эти изменения важны для того, чтобы обеспечить защиту прав каждого ребенка", - говорится в сообщении.

Документальное подтверждение

Перечень документов для подтверждения права на статус существенно расширен: медицинские справки, заключения экспертиз, выписки из ЕРДР, судебные решения, документы о смерти или исчезновении родителей, подтверждение факта опеки, справки социальных служб и другие.

Подать заявление можно через систему "Дети", а органы опеки автоматически будут получать необходимые данные из государственных реестров.

Областные администрации и Киевская городская администрация ежеквартально будут отчитываться о количестве детей со статусом.

 

Читайте также о том, что с июля в Украине изменили правила оформления соцпомощи.

Ранее мы писали о том, что летом в Украине стартовал новый вид помощи - базовая социальная помощь, которая объединит несколько видов выплат для малообеспеченных семей.

Дети войны