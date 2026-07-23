Уряд скасував рішення Кабміну Свириденко щодо бронювання

Новий Кабінет міністрів України скасував постанови попереднього уряду, які передбачали створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.
Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.
Так, уряд Сергія Корецького скасував постанову від 8 липня "Деякі питання утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час". Варто зазначити, що вона не була оприлюднена.
Нещодавно з'ясувалося, що вказаний Коордцентр мав би діяти як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну.
Серед його ключових завдань:
Також вказано, що державним органам потрібно було б враховувати рекомендації Коордцентру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств.
Ця ідея уряду Юлія Свириденко одразу опинилися у центрі уваги суспільства та спровокувала активні дискусії щодо доцільності такого дорадчого органу.
Згодом з'ясувалося, під час доопрацювання вищезазначеної постанови головним розробником не враховано зауваження:
Враховуючи всі згадані фактори, новий уряд Корецького вирішив скасувати постанову про утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін скасує рішення уряду Свириденко щодо бронювання.
Також ми писали, що Корецький анонсував аудит уряду. Дізнайтеся, що саме планують ліквідувати.
Ба більше, нещодавно новий глава Кабміну назвав свій ключовий пріоритет на посаді.