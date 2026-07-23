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Уряд скасував рішення Кабміну Свириденко щодо бронювання

10:32 23.07.2026 Чт
2 хв
На це є кілька конкретних причин
aimg Юлія Капітонова
Фото: Уряд Корецького скасував постанову від 8 липня (facebook.com/KabminUA)

Новий Кабінет міністрів України скасував постанови попереднього уряду, які передбачали створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Так, уряд Сергія Корецького скасував постанову від 8 липня "Деякі питання утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час". Варто зазначити, що вона не була оприлюднена.

Нещодавно з'ясувалося, що вказаний Коордцентр мав би діяти як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну.

Серед його ключових завдань:

  • координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання;
  • розгляд пропозицій держорганів щодо визнання підприємств, установ і організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення.

Також вказано, що державним органам потрібно було б враховувати рекомендації Коордцентру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств.

Ця ідея уряду Юлія Свириденко одразу опинилися у центрі уваги суспільства та спровокувала активні дискусії щодо доцільності такого дорадчого органу.

Згодом з'ясувалося, під час доопрацювання вищезазначеної постанови головним розробником не враховано зауваження:

  • Міністерства енергетики;
  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Міністерства юстиції;
  • Міністерства розвитку громад та територій;
  • Служби безпеки України.

Враховуючи всі згадані фактори, новий уряд Корецького вирішив скасувати постанову про утворення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

Координаційний центр з організації бронювання військовозобов'язаних створювати не будуть (Фото: facebook.com/FediiencoAlexandr)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін скасує рішення уряду Свириденко щодо бронювання.

Також ми писали, що Корецький анонсував аудит уряду. Дізнайтеся, що саме планують ліквідувати.

Ба більше, нещодавно новий глава Кабміну назвав свій ключовий пріоритет на посаді.

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Кабінет Міністрів УкраїниЮлія СвириденкоБронювання від мобілізаціїСергій Корецький