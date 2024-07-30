Уряд шукає 12 млрд доларів на армію. В Мінфіні кажуть, що запити військових значно більше
Цього року додаткова потреба на бюджет Сил оборони складає орієнтовно 12 млрд доларів або близько 500 млрд гривень. Але навіть цей показник не задовольняє Міністерство оборони.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Їх (Міноборони, - ред.) потреби ми розуміємо і намагаємося максимально задовольнити, часто перевищуючи межу наших можливостей. Але як правило, наші можливості - це проблема тільки Міністерства фінансів", - зазначив Марченко.
Він пояснив, що "діра" у 500 млрд гривень виникла у зв’язку з тим, що на початку року уряд був змушений перекидати кошти з грошового забезпечення військових на закупівлю озброєння. Це було викликано затримкою фінансування з боку США, де довго не могли прийняти новий оборонний бюджет з урахуванням потреб України.
Саме тому загальна потреба додаткових коштів складає 500 млрд гривень, що Мінфін і передбачив у змінах до бюджету та пропозиціях щодо його наповнення – через збільшення податків та випуску ОВДП.
"Чи це (500 млрд гривень, - ред.) задовольняє відповідні військові органи? Звичайно, ні. Вони оперують, як правило, цифрами, які починаються з трильйонів", - зазначив Марченко.
Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради проект змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. При цьому, на потреби оборони пропонується додатково спрямувати 495,3 млрд гривень, у тому числі для:
- +185,8 млрд гривень - закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
- +147,2 млрд гривень - ЗСУ,
- +48,2 млрд гривень - Національної гвардії,
- +41,9 млрд гривень - Державної прикордонної служби,
- +40,7 млрд гривень - Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,
- +15,2 млрд гривень - Національної поліції,
- +7,5 млрд гривень - ГУР МО,
- +5,1 млрд гривень - СБУ.
- +2,8 млрд гривень - ДСНС.
Планується, що кошти будуть отримані за рахунок підвищення податків та збільшення запозичень у вигляді ОВДП.