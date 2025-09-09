Уряд розширив підстави для бронювання від мобілізації

Нагадаємо, у серпні для критично важливих підприємств біля фронту було збільшено обсяг бронювання персоналу. Замість 50% бізнес тепер може забронювати 100% своїх працівників. Рішення вже реалізоване на порталі "Дія".

На початок 2025 року бронювання мали 950 тисяч військовозобов’язаних українців.