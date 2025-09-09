Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации

Правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах. Бронирование может осуществляться "на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы".

Кроме того, правительство дополнило критерии критически важных предприятий, которые могут бронировать работников, таким пунктом:

"предприятия, учреждения и организации, выполняющие государственные контракты (договоры) по производству беспилотных систем (беспилотных 2 авиационных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, беспилотных наземных (роботизированных) комплексов, беспилотных водных (плавающих) комплексов), вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей и других товаров оборонного назначения по заказу Администрации Госспецсвязисвязи, других государственных заказчиков в сфере обороны (в том числе их служб государственного заказчика)".

Комментарий Минэкономики

Как отметили в пресс-службе министерства, экономический эффект от решения (сохраненное ВВП и налоговые поступления) может составлять около 2,25 млрд гривен в год.