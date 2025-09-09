Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации

Кабинет министров изменил основания для бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Они касаются бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, изготавливающих дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 8 сентября 2025 г. № 1106.
Правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах. Бронирование может осуществляться "на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы".
Кроме того, правительство дополнило критерии критически важных предприятий, которые могут бронировать работников, таким пунктом:
Как отметили в пресс-службе министерства, экономический эффект от решения (сохраненное ВВП и налоговые поступления) может составлять около 2,25 млрд гривен в год.
Напомним, в августе для критически важных предприятий у фронта был увеличен объем бронирования персонала. Вместо 50% бизнес теперь может забронировать 100% своих работников. Решение уже реализовано на портале "Дія".
На начало 2025 года бронирование имели 950 тысяч военнообязанных украинцев.