Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации

Украина, Вторник 09 сентября 2025 08:59
Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации Фото: предприятия, изготавливающие дроны, смогут мобилизовать работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров изменил основания для бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Они касаются бизнеса на прифронтовых территориях и предприятий, изготавливающих дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 8 сентября 2025 г. № 1106.

Правительство уточнило норму о бронировании 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах. Бронирование может осуществляться "на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы".

Кроме того, правительство дополнило критерии критически важных предприятий, которые могут бронировать работников, таким пунктом:

  • "предприятия, учреждения и организации, выполняющие государственные контракты (договоры) по производству беспилотных систем (беспилотных 2 авиационных комплексов, беспилотных летательных аппаратов, беспилотных наземных (роботизированных) комплексов, беспилотных водных (плавающих) комплексов), вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей и других товаров оборонного назначения по заказу Администрации Госспецсвязисвязи, других государственных заказчиков в сфере обороны (в том числе их служб государственного заказчика)".

Комментарий Минэкономики

Как отметили в пресс-службе министерства, экономический эффект от решения (сохраненное ВВП и налоговые поступления) может составлять около 2,25 млрд гривен в год.

Напомним, в августе для критически важных предприятий у фронта был увеличен объем бронирования персонала. Вместо 50% бизнес теперь может забронировать 100% своих работников. Решение уже реализовано на портале "Дія".

На начало 2025 года бронирование имели 950 тысяч военнообязанных украинцев.

