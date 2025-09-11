UA

Уряд пропонує скасувати акти виконаних робіт: деталі законопроєкту

Фото: Акти виконаних робіт в Україні скасують (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України пропонує нові правила для оформлення первинних документів. Бізнес зможе обходитись одним підписом замість двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 14023-1.

Мета документа - зменшити адміністративний тиск на бізнес. Йдеться про спрощення правил оформлення первинних документів для послуг, оплачених у безготівковій формі.

Що саме зміниться

Нині закон вимагає підписів від обох сторін - виконавця та замовника. На практиці це часто створює проблеми: затримки з документами, непорозуміння з контролюючими органами та судові спори.

Законопроєкт передбачає, що достатньо буде одного підпису - від виконавця послуг, якщо інше не визначено договором.

Аргументи уряду

У пояснювальній записці зазначено, що вимога двостороннього підписання актів є застарілою і не відповідає сучасним бізнес-моделям. Особливо це стосується e-commerce, логістики, онлайн-освіти та дистанційних сервісів.

У багатьох країнах ЄС та США достатнім доказом виконання послуги вважається одностороннє підтвердження - наприклад, системний лог чи трек-номер доставки.

Очікуваний ефект

Прийняття закону спростить документообіг і прискорить фінансові розрахунки. Це має знизити витрати бізнесу, посилити захист виконавців та зробити економіку більш гнучкою до цифрових викликів.

Раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко оцінювала сумарну економію українського бізнесу за рахунок скасування актів на рівні 20 млрд гривень на рік.

У липні новий уряд також пропонував скасувати 63 інструменти, як застарілі, неактуальні, дублюючі та обтяжуючі для бізнесу. У сфері охорони здоров’я планують ліквідувати дозвіл на заняття народною медициною (цілительством).

