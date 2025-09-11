Кабмин предлагает отменить акты выполненных работ: детали законопроекта

Цель документа - уменьшить административное давление на бизнес. Речь идет об упрощении правил оформления первичных документов для услуг, оплаченных в безналичной форме.

Что именно изменится

Сейчас закон требует подписей от обеих сторон - исполнителя и заказчика. На практике это часто создает проблемы: задержки с документами, недоразумения с контролирующими органами и судебные споры.

Законопроект предусматривает, что достаточно будет одной подписи - от исполнителя услуг, если иное не определено договором.

Аргументы правительства

В пояснительной записке указано, что требование двустороннего подписания актов является устаревшим и не соответствует современным бизнес-моделям. Особенно это касается e-commerce, логистики, онлайн-образования и дистанционных сервисов.

Во многих странах ЕС и США достаточным доказательством выполнения услуги считается одностороннее подтверждение - например, системный лог или трек-номер доставки.