Новий уряд хоче скасувати дозвіл на цілительство та ще 62 інструменти регулювання бізнесу

Новий уряд Юлії Свириденко пропонує скасувати 63 інструменти, як застарілі, неактуальні, дублюючі та обтяжуючі для бізнесу. Серед них дозвіл на зайняття народною медициною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону № 13554 щодо спрощення умов ведення господарської діяльності.

Ініціатива ґрунтується на висновках міжвідомчої робочої групи та плані дерегуляції, затвердженому урядом у 2019 році.

Ідеться про дозволи та погодження, які не мають правового підґрунтя, не відповідають сучасним умовам або дублюють функції інших документів. Очікується, що реформа поліпшить бізнес-клімат і зменшить витрати підприємців на бюрократію.

Що саме скасують

У сфері охорони здоров’я планують ліквідувати дозвіл на заняття народною медициною (цілительством) та сертифікат на реєстрацію небезпечного фактору. У сфері екології - погодження викидів, штучного впливу на атмосферу, меж санітарних зон водних об’єктів.

У лісовому та мисливському господарствах скасують 23 документи, серед яких дозволи на вирубку дерев, відлов тварин для науки, меліорацію та страхування зерна на складах. У галузі будівництва та енергетики приберуть дозвільні документи на використання вибухівки, погодження архітектурних проєктів у старих містах та інші.

Менше бар'єрів для інвестицій і освіти

У сфері зовнішньоекономічної діяльності та освіти скасують дозвіл на переговори з іноземцями, реєстрацію спільних інвестиційних контрактів, ліцензії на позашкільну освіту, дозволи на відкриття філій закордонних вишів, а також погодження на використання металошукачів на пам’ятках.

Такі зміни спрямовані на усунення зайвих бар’єрів для підприємництва, інновацій та інвестування. Законопроєкт також враховує зобов’язання України перед Міжнародною організацією праці.

Обґрунтування уряду

За словами ініціаторів, скасування інструментів не вплине на якість державного контролю, але дозволить бізнесу зекономити час і ресурси. Вони наголошують: ці документи не мають критичної функції або дублюють інші регулювання.

Проєкт розроблено відповідно до Закону "Про систему громадського здоров’я" та урядових рішень 2019 і 2023 років. Очікується, що ухвалення документа дозволить Україні поліпшити позиції в міжнародних рейтингах легкості ведення бізнесу.