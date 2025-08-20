Уряд пропонує нове покарання за втечу за кордон: що чекає на військовозобов'язаних

Втеча військовозобовʼязаних за кордон

Від початку повномасштабного вторгнення РФ прикордонники та слідчі фіксують зростання незаконних схем виїзду військовозобов’язаних за кордон. Усі такі спроби є протиправними.

Організатори "послуг" беруть по 4-10 тисяч доларів за нібито допомогу з перетином, утім прикордонники регулярно припиняють ці правопорушення.

Минулого місяця у пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Угорщини; це була його 13-та спроба.

Іншого порушника зупинили, коли він збирався перелетіти кордон до Молдови на параплані - для зльоту він обрав поле поблизу лінії державного кордону, але був затриманий ще до старту.