Уряд пропонує нове покарання за втечу за кордон: що чекає на військовозобов'язаних

Кабінет міністрів пропонує запровадити нове покарання за порушення правил для військовозобов'язаних. Зокрема, за перебування за кордоном довше за визначений термін.
Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Кабмін погодив законопроект, яким пропонується передати прикордонній службі всі справи за ст. 204-1 (незаконне перетин кордону) Кодексу про адміністративні порушення.
Крім того, пропонується доповнити ст. 332 Кримінального кодексу наступним: незаконне переправлення осіб через кордон отримує обтяжуючу обставину, якщо відбувається умови воєнного стану.
А ще встановлюється кримінальна відповідальність за:
Останнє стосується призовників та військовозобов'язаних. Фактично Верховній Раді пропонують криміналізувати таке порушення. А ще встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаними (призовниками, резервістами) строку перебування за межами України.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ прикордонники та слідчі фіксують зростання незаконних схем виїзду військовозобов’язаних за кордон. Усі такі спроби є протиправними.
Організатори "послуг" беруть по 4-10 тисяч доларів за нібито допомогу з перетином, утім прикордонники регулярно припиняють ці правопорушення.
Минулого місяця у пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Угорщини; це була його 13-та спроба.
Іншого порушника зупинили, коли він збирався перелетіти кордон до Молдови на параплані - для зльоту він обрав поле поблизу лінії державного кордону, але був затриманий ще до старту.