Кабмин предлагает новое наказание за побег за границу: что ждет военнообязанных

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Кабинет министров предлагает ввести новое наказание за нарушение правил для военнообязанных. В частности, за пребывание за границей дольше положенного срока.

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Кабмин согласовал законопроект, которым предлагается передать Пограничной службе все дела по ст. 204-1 (незаконное пересечение границы) Кодекса об административных нарушегиях. 

Кроме того, предлагается дополнить ст. 332 Уголовного кодекса следующим: незаконная переправка лиц через границу получает отягчающее обстоятельство, если совершается условиях военного положения.

А еще устанавливается уголовная ответственность за:

  • незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска, в условиях военного положения)
  • повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры
  • нарушение установленного срока пребывания за границей

Последнее касается призывников и военнообязанных. Фактически Верховной Раде предлагают криминализовать такое нарушение. А еще установить обязанность соблюдения военнообязанными (призывниками, резервистами) срока пребывания за пределами Украины.

Бегство военнообязанных за границу

С начала полномасштабного вторжения РФ пограничники и следователи фиксируют рост незаконных схем выезда военнообязанных за границу. Все такие попытки являются противоправными.

Организаторы "услуг" берут по 4-10 тысяч долларов за якобы помощь с пересечением, впрочем, пограничники регулярно пресекают эти правонарушения.

В прошлом месяце в пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в Венгрию; это была его 13-я попытка.

Другого нарушителя остановили, когда он собирался перелететь границу в Молдову на параплане - для взлета он выбрал поле вблизи линии государственной границы, но был задержан еще до старта.

