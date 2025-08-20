Кабмин предлагает новое наказание за побег за границу: что ждет военнообязанных

Бегство военнообязанных за границу

С начала полномасштабного вторжения РФ пограничники и следователи фиксируют рост незаконных схем выезда военнообязанных за границу. Все такие попытки являются противоправными.

Организаторы "услуг" берут по 4-10 тысяч долларов за якобы помощь с пересечением, впрочем, пограничники регулярно пресекают эти правонарушения.

В прошлом месяце в пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в Венгрию; это была его 13-я попытка.

Другого нарушителя остановили, когда он собирался перелететь границу в Молдову на параплане - для взлета он выбрал поле вблизи линии государственной границы, но был задержан еще до старта.