Уряд прогнозує стрімке зростання зарплат українців вже наступного року

За прогнозом уряду, у 2024 році номінальна зарплата в Україні становитиме 21 852 гривні (у 2023 році 18 118 гривень). Середньорічна інфляція становитиме 13,8%.

"По мірі відновлення економічної активності в країні, зростання заробітних плат та покращення споживчих настроїв спостерігатиметься нарощування споживчої активності населення. У 2024 році очікується зростання споживання домогосподарств, чому сприятиме збільшення середньомісячної заробітної плати як у номінальному - до 21 852 грн, так і у реальному вимірі - на 6%", - йдеться в пояснювальній записці.

За прогнозом уряду, додатковим чинником відновлення споживчого попиту виступатиме зменшення рівня безробіття у 2024 році - з 18,8% у 2023 році до 13,4%.

Зарплати під час війни

Нагадаємо, офіційні дані свідчать, що реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни. У черні 2023 року зарплата склала 16 012,38 гривень. Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2023 року зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.