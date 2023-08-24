ua en ru
Чт, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни: офіційні дані

Україна, Четвер 24 серпня 2023 15:36
UA EN RU
Реальні зарплати українців зросли вперше з початку війни: офіційні дані Фото: зарплати українців виросли за останній рік на 2% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за другий квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. Реальна зарплата зросла вперше від початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

  • січень – 12 644,98 гривень
  • лютий – 12 794,11 гривень
  • березень – 13 423,28 гривень
  • квітень – 13 626,02 гривень
  • травень – 14 109,64 гривень
  • червень – 16 012,38 гривень

Таким чином, порівняно з червнем 2022 року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13 957,63 гривень.

Водночас річна інфляція у червні становила 12,8%, що означає зростання реальної зарплати приблизно на 2%.

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні 2023 року зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у середньому за 2022 рік зарплата становила 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень), реальна впала приблизно на 23,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд Украины Зарплата в Україні
NEWS
У Криму розвісили прапор України. Розвідка показала відео спецоперації на півострові
У Криму розвісили прапор України. Розвідка показала відео спецоперації на півострові
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам