НБУ прогнозує зростання зарплат та конкуренцію за працівників

Середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 19,6%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,9%. Прогноз дещо покращений у порівнянні з квітнем, коли НБУ очікував зростання реальної зарплати на 3,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2023 року).

Як зазначається у звіті, конкуренція підприємств за кваліфікованих працівників разом із пожвавленням економічної активності, а також виплати у бюджетному секторі, зокрема, військовим, зумовили певне поліпшення фінансового стану домогосподарств.

Опосередковані оцінки за податковими даними, а також за зарплатами, що пропонуються у вакансіях на сайтах пошуку роботи, свідчать щонайменше про подальше зростання номінальної оплати праці. А за даними щодо виплат зарплат на картки банків - зростала й оплата праці у реальному вимірі. Це зокрема пояснюється й сповільненням інфляції, зазначають в НБУ.

Як і раніше, вагому підтримку доходам населення надавали соціальні виплати із бюджету та індексація пенсій.

Відновлення економіки зумовлюватиме подальше пожвавлення попиту на робочу силу, що на тлі все ще високої інфляції підтримуватиме значні темпи росту номінальних трудових доходів, особливо в секторах, де виникатиме дефіцит кваліфікованої робочої сили. У повоєнний час цьому додатково сприятиме посилення конкуренції із закордонними роботодавцями за мобільну робочу силу, прогнозує НБУ.

"Підвищення трудових доходів у реальному вимірі відновиться в поточному році, проте темпи залишатимуться доволі низькими через усе ще високу інфляцію та повільне зростання продуктивності", - йдеться у звіті.

За прогнозом НБУ, у 2024 році номінальна зарплата зросте на 16,1%, реальна - на 5,2%, у 2025 році номінальна на 12,8%, реальна - на 5,4%.

Реальна зарплата

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник офіційної середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. У березні вона склала 13 423 гривень та зросла за рік на 3,1%. Водночас річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%.

За прогнозом уряду, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Однак через інфляцію реальна зарплата зросте лише на 1,4%.