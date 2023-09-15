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Кабмин прогнозирует стремительный рост зарплат украинцев уже в следующем году

Фото: зарплаты украинцев стремительно вырастут в 2024 году, ожидает правительство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров прогнозирует, что средняя номинальная зарплата (брутто) в Украине в 2024 году вырастет на 20,6%. Рост реальной (с учетом инфляции) зарплаты составит 6,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка, обнародовавшего проект бюджета.

По прогнозу правительства, в 2024 году номинальная зарплата в Украине составит 21 852 гривны (в 2023 году 18 118 гривен). Среднегодовая инфляция составит 13,8%.

"По мере возобновления экономической активности в стране, роста заработных плат и улучшения потребительских настроений будет наблюдаться наращивание потребительской активности населения, чему будет способствовать увеличение среднемесячной заработной платы как в номинальном - до 21 852 грн, так и в реальном измерении - на 6%", - говорится в пояснительной записке.

По прогнозу правительства, дополнительным фактором восстановления потребительского спроса будет выступать уменьшение уровня безработицы в 2024 году - с 18,8% в 2023 году до 13,4%.

Зарплаты во время войны

Напомним, официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

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