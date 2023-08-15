Кабмин продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Кабинет министров продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС до 31 октября 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.
"Продолжаем помогать людям, чье жилье пострадало из-за затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС", - сказал Шмыгаль.
По его словам, уже около 52 млн гривен получили в качестве компенсации жители Херсонской и Николаевской областей.
"Правительство продлило прием заявлений на денежную помощь до конца октября, чтобы все могли им воспользоваться", - отметил премьер.
Подрыв Каховской ГЭС
Напомним, российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.
По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.
По данным НБУ, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних.
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