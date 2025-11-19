ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Уряд призначив в.о. міністра юстиції України

Україна, Середа 19 листопада 2025 19:32
UA EN RU
Уряд призначив в.о. міністра юстиції України Фото: Людмила Сугак, т.в.о. міністра юстиції України (facebook.com minjust.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 19 листопада, Кабмін призначив Людмилу Сугак виконуючою обов'язки міністра юстиції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

До призначення т.в.о. міністра юстиції України Сугак обіймала посаду заступниці ексголови Мін’юсту Германа Галущенка з питань європейської інтеграції.

Що відомо про Людмилу Сугак

Сугак почала робити кар'єру в органах влади з липня 2010 року - до цього вона обіймала посади ведучого та головного спеціаліста виконавчого апарату Київської облради. Після цього вона обіймала такі ж посади в Міністерстві юстиції.

Протягом року Сугак була помічницею народного депутата VII скликання Володимира Вечерко з тодішньої фракції "Партії регіонів". У лютому 2014 вона повернулася до Мін'юсту, де дослужилася до посади заступниці начальника відділу європейської інтеграції центрального апарату відомства.

З травня 2017 по липень 2023 року Сугак працювала у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вона керувала міжнародним управлінням центрального апарату.

У липні 2023 року Сугак повернулася до Мін’юсту на посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції. Вона займалася питаннями гармонізації українського законодавства з європейським та співпрацею з міжнародними партнерами.

Відставка Галущенка

Нагадаємо, у середу, 19 листопада, Германа Галущенка звільнили з посади. "За" його відставку з посту глави Мін'юсту проголосували 323 народних депутатів Верховної Ради.

Зазначимо, рішення про звільнення Галущенка, який перед Мін'юстом очолював Міненерго, було ухвалене на тлі масштабного розслідування НАБУ та САП у межах операції "Мідас" про корупцію в "Енергоатомі".

Зокрема, серед фігурантів справи є і ексміністр юстиції, який лише на третій день після скандалу зробив заяву, коли його було відсторонено від посади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство юстиції України Герман Галущенко
Новини
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського