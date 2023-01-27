Уряд призначив очільника Агентства відновлення: хто ним став

Окрім того, уряд звільнив Євгена Кузькіна з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України. Тепер він стане заступником голови Агентства відновлення.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що в Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. За його словами, це складний та комплексний процес, який буде включати десятки тисяч обʼєктів для відновлення в усіх галузях.

"Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства - запуск фактичної роботи з першими об'єктами відновлення, відпрацювання механізму взаємодії з донорами - урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями, а також координація запитів від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення", - сказав Кубраков.

Як повідомлялося раніше, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури дозволить оптимізувати робочі процеси під час відбудови житла, яке було пошкоджене в результаті агресії РФ.

Окрім того, президент Володимир Зеленський повідомляв, що для післявоєнної відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів.

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