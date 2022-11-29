ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Вівторок 29 листопада 2022 23:31
Для відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Для післявоєнної відбудови України потрібно більше 1 трлн доларів, тому до процесу будуть залучені країни-партнери, які зможуть взяти певні міста та області під шефство.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його відеозвернення до Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок, представляючи кандидатуру Одеси на проведення "Expo 2030".

"Вже зараз ми залучаємо десятки країн-партнерів до відновлення України. Загальний обсяг робіт - понад трильйон доларів", - заявив він.

Зеленський додав, що завдяки системі шефства країни та компанії зможуть зайнятися відновленням конкретних регіонів, міст, сфер чи підприємств. Наразі такою системою зацікавились Франція, Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Данія, Фінляндія, Польща, Португалія, Італія, Туреччина, Чехія, Словенія, Латвія, Естонія, Швейцарія, Словаччина, Австрія, Греція, Канада, США, Японія та Австралія.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував нову форму допомоги Україні - з залученням міст-побратимів.

Раніше також повідомлялось, що Російська Федерація відкликає заявку Москви на проведення Всесвітньої виставки Expo 2030. А на її проведення претендує українська Одеса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
До восьми годин без світла. Яка ситуація зі світлом в областях України
До восьми годин без світла. Яка ситуація зі світлом в областях України
DAILY
Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: Захід даремно боїться ескалації конфлікту та розвалу Росії