Правительство назначило главу Агентства восстановления: кто им стал

Кроме того, правительство уволило Евгения Кузькина с должности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Теперь он станет заместителем главы Агентства восстановления.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что в Агентстве восстановления продолжится работа в рамках стратегического плана послевоенного восстановления. По его словам, это сложный и комплексный процесс, который включает десятки тысяч объектов для восстановления во всех отраслях.

"Ключевые задачи, поставленные перед руководителем Агентства - запуск фактической работы с первыми объектами восстановления, отработка механизма взаимодействия с донорами - правительствами стран, международными финансовыми институтами, неправительственными организациями, а также координация запросов от регионов относительно приоритетных проектов восстановления", - сказал Кубраков.

Как сообщалось ранее, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры позволит оптимизировать рабочие процессы во время восстановления жилья, поврежденного в результате агрессии РФ.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщал, что для послевоенного восстановления Украины требуется более 1 трлн долларов.

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