В Україні з'явиться держагентство з відбудови інфраструктури
В Україні з'явиться Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Це дозволить оптимізувати робочі процеси під час відбудови житла, що було пошкоджене в результаті російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.
За словами Шмигаля, вчора в Ірпені анонсували відновлення перших 18-и багатоквартирних будинків, які будуть відбудовані за рахунок коштів платформи United24.
"Це початок масштабної роботи з відбудови житла, яку ми будемо проводити по всій країні", - сказав прем'єр.
Він пояснив, що для відновлення пошкодженої під час повномаштабного російського вторгнення інфраструктури Уряд на базі Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг створює додатково нову структуру - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Шмигаль наголосив, що це дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проектів
"Вже зараз ми знаємо джерела надходження 110 млрд грн на відбудову цього року. Водночас ми розраховуємо, що нам вдасться акумулювати в 6 разів більше коштів, аби уже в 2023-у відновити якнайбільше інфраструктури та житла українців", - додав він.
Нагадаємо, Шмигаль назвав 2023 рік роком великої відбудови пошкодженого та зруйнованого під час російського повномаштабного вторгнення. Він зазначив, що уряд вже визначив чотири ключові джерела фінансування.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Японія виділила Україні майже 100 млн доларів допомоги. Крім іншого частина коштів піде на відновлення критично важливої інфраструктури в Україні.
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