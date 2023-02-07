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Уряд призначив Кубракову нових заступників

Фото: міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів призначив міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову нових заступників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Так, заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури стали:

  • Олександр Олександрович Бутенко;
  • Сергія Анатолійович Деркач.

Нагадаємо, 2 грудня 2022 року Кабмін створив нове міністерство шляхом з'єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій, яке очолив Кубраков.

Уряд також перепризначив Василя Лозинського та Наталію Козловську на посади його заступників.

Проте пізніше Лозинського звинуватили в отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з електронним браслетом.

Окрім Лозинського ще два заступника Кубракова подали у відставку.

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Олександр КубраковМІУ