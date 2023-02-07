Правительство назначило Кубракову новых заместителей

Так, заместителем министра развития общин, территорий и инфраструктуры стали:

Александр Александрович Бутенко;

Сергей Анатольевич Деркач.

Напомним, 2 декабря 2022 года Кабмин создал новое министерство путем соединения Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий, которое возглавил Кубраков.

Правительство также переназначило Василия Лозинского и Наталию Козловскую на должности его заместителей.

Однако позже Лозинского обвинили в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов, суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным браслетом.

Кроме Лозинского еще два заместителя Кубракова подали в отставку.

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