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Кабмін перепризначив заступників Кубракова у новому міністерстві

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П'ятниця 09 грудня 2022 19:05
Кабмін перепризначив заступників Кубракова у новому міністерстві Фото: Кабмін перепризначив заступників Кубракова у новому міністерстві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет Міністрів призначив Василя Лозинського та Наталію Козловську на посади заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Таким чином, Лозинського було звільнено з посади першого заступника міністра розвитку громад та територій, а Козловську - з посади заступника міністра.

У нове Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури було перепризначено Василя Шкуракова на посаду першого заступника міністра. Олександр Азархін, Юрій Васьков, Мустафа-Масі Найєм продовжуватимуть працювати на посаді заступників міністра.

До того ж, Анна Юрченко буде продовжувати працювати заступником міністра з питань європейської інтеграції, а Анатолій Комірний - заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Окрім цього, уряд звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства України.

Нагадаємо, раніше Кабмін створив нове міністерство шляхом з'єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій в Україні. Його очолює Олександр Кубраков, якого призначили на посаду віце-прем’єр-міністра.

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