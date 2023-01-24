Кабмин назначил членов набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров назначил членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Среди них - двое от государства, четверо - независимые.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

От государства назначены заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма и советница премьер-министра Украины по вопросам энергетики Наталья Бойко. Независимыми членами стали. 1. Анфиннсен Тор Мартин (Норвегия), 62 года, 31 год опыта в норвежской государственной добывающей компании Equinor (Statoil) от менеджера по продажам до старшего вице-президента. Является старшим советником в консалтинговой компании Boston Consulting Group, членом наблюдательных советов 5 компаний, в том числе международного энерготрейдера Danske, Eurogas, газовой электростанции Dublin Bay Power.

2. Марино Энтони (США, Канада), 62 года, 38 лет опыта в добыче нефти и газа от инженера до президента и генерального директора. С 2012 года - исполнительный директор, а с 2016 года - президент и гендиректор Vermilion Energy (международная компания по разведке и добыче с капитализацией 4 млрд долларов). Ранее работал в наблюдательных советах 6 компаний.

3. Хуквэй Ричард (Великобритания), 61 год, 37 лет опыта в трейдинге углеводородов и финансах, из них 33 года в компании BP, в том числе на должностях финансового директора ряда бизнес дивизионов, и операционного директора группы по ИТ решениям и управлению цепью снабжения. Выпускник Манчестерского университета и Стэнфорда. Работал директором в совете директоров французской компании атомной генерации EDF, является членом наблюдательных советов ведущей мировой компании по хранению нефтепродуктов Royal Vopak NV, розничной энергетической компании Parkland Corp и Агентства по атомной энергии Великобритании (UKAEA).

4. Людо ван дер Хейден (Бельгия), 72 года, PhD Йельского университета (1979 г.), профессор бизнес-школы INSEAD (Франция), ученый и преподаватель с опытом преподавания стратегии и корпоративного управления 42 года, из них 9 лет в Йельском университете и 33 года в INSEAD, являются членом наблюдательных советов 5 компаний и бизнес-ассоциаций. Имеет более 20 лет непрерывной работы с нефтегазовыми компаниями Ранее РБК-Украина сообщало, что в список претендентов на четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" вошли 20 человек.