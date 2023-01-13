До наглядової ради "Нафтогазу" хочуть повернутися 6 колишніх незалежних членів: повний список

До списку претендентів на чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" увійшло 20 осіб. З цих людей має бути обрано чотири незалежних члени наглядової ради.

РБК-Україна вдалося отримати повний список претендентів, серед яких шість людей, які вже були в складі наглядової ради "Нафтогазу".

Це Клер Спотісвуд (Великобританія), Ван дер Хейден Людо (Бельгія), Пол Ворвік (Великобританія), Чарльз Проктор (Великобританія) , Річардс Маркус (Великобританія) та Бруно Лескуа (Франція). Окрім них до списку увійшли: Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) - зовнішній старший радник Boston Consulting Group (BCG)

Кевін Біддл (США) - ад'юнкт-професор університету Райса, член консультативного комітету з наук про Землю, Каліфорнійський університет в Санта-Крус

Руне Бйорнсон (Норвегія) - член консультаційної ради Natural Gas World

Даг Деттер (Швеція) - голова Detter & Co

Вольфганг Ішингер (Німеччина) - президент ради фундації Мюнхенської конференції з безпеки.

Ларс Йозефссон (Швеція) - член Міжнародного консультативного комітету Robert Bosch GmbH

Томас Лепперт (США) - член ради директорів Fluor Corporation (глобальна будівельна та сервісна компанія)

Ентоні Маріно (США, Канада) - директор, президент та CEO Tenaz Energy, Калгарі, Альберта (новостворена видобувна компанія)

Пітер Мелбай (Норвегія) - був виконавчим віце-президентом, керівником міжнародного бізнесу з розвідки та видобутку Statoil

Марко Реджані (Італія) - голова ради директорів італійського оператора Stogit

Річардс Маркус (Великобританія) - виконавчий радник, Глобальна Енергетична Практика Boston Consulting Group

Ендрю Фотроп (Великобританія) - старший радник Boston Consulting з енергетики

Кімберлі Хеймерт (США) раніше працювала старшим радником генерального директора фонду прямих інвестицій FRICA50 IAF (Касабланка, Марокко)

Річард Хуквей (Великобританія) - CEO Centrica Business та член правління британського постачальника електроенергії Centrica

Мартен Шолтен (Нідерланди) - голова ради консультаційної фірми з інвестицій Otiose BV.