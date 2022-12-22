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Українська влада пообіцяла МВФ прозорий конкурс до наглядової ради "Нафтогазу"

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Україна, Четвер 22 грудня 2022 14:31
Українська влада пообіцяла МВФ прозорий конкурс до наглядової ради "Нафтогазу" Фото: Меморандум з МВФ передбачає призначення наглядової ради Нафтогазу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася провести прозорий і конкурентний відбір до наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Структурний маяк Моніторингової програми буде виконаний до кінця січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

"Ми підтверджуємо нашу тверду впевненість у важливості надійного корпоративного управління на державних підприємствах", - йдеться в листі.

Згідно з документом, буде забезпечене, щоб державні підприємства працювали незалежно від уряду, у тому числі шляхом збереження більшості незалежних членів у їхніх наглядових радах

"Ми зобов'язуємося до кінця січня 2023 року призначити та привести у повністю робочий стан наглядову раду НАК "Нафтогаз" на основі прозорих і конкурентних процедур відбору", - зазначається в документі.

Крім того, українське керівництво обіцяє "утриматися від будь-яких рішень, які підриватимуть систему корпоративного управління, а також управління на ключових державних підприємствах, у тому числі в енергетичному секторі".

Меморандум з МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, Міністерство економіки оголосило конкурс на відбір чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Заявки потрібно подати до 26 грудня 2022 року.

У вересні 2021 року Кабінет міністрів України взяв на себе повноваження наглядової ради НАК та призначив нове правління.

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МВФ Нафтогаз України
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